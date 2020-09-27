وجاء فوز برسبوليس بفضل هدف ألكاسير من ضربة رأس في الدقائق الأخيرة من اللقاء (88).



ولحق برسبوليس بكل من الأهلي السعودي وباختاكور الأوزبكي إلى ربع نهائي المسابقة التي تستكمل في قطر حتى دورها النهائي لمنطقة الغرب.

ولم يستفد السد من النقص العددي إثر طرد نعمتي في الوقت بدل الضائع 90+1 ليلحق بكل من شباب الأهلي دبي الإماراتي واستقلال الإيراني عقب خروجهما من ثمن النهائي أمس أيضاً.

وتمكن برسبوليس من حسم اللقاء بفضل انضباط لاعبيه المميز على أرض الملعب بالإضافة إلى تراجع مستوى العديد من لاعبي السد على المستويين الفردي والجماعي.

الهيدوس يدافع عن تشافي

واعتذر حسن الهيدوس للجماهير عن خروج السد من ثمن النهائي مؤكداً أنّ فريقه سيحاول التعلم من الأخطاء في المستقبل.

ورفض قائد السد تحميل الإسباني تشافي هرنانديز مسؤولية الخروج من المسابقة مضيفاً أنّ لاعب برشلونة السابق أضاف الكثير للفريق القطري