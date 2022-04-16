وجاءت أهداف اللقاء كلها في الشوط الأول حيث تقدم يوكوهاما بهدفين سُجلا بواسطة البرازيلي ليو سيارا في الدقيقتين 19 و25 قبل أن يقلّص الفريق الفيتنامي الفارق عبر الياباني تاكويا كيدا بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 31.

وضمن المجموعة ذاتها حسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي وسيدني إف سي الأسترالي.

وفي المجموعة العاشرة تغلّب كيتشي من هونغ كونغ على تشان غراي يونايتد التايلاندي بهدف نظيف.

وسجّل التركماني روسلان مينغاسو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 17 من عمر المباراة مانحاً كيتشي النقاط الثلاث الأولى في البطولة.