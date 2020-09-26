وأكمل باختاكور نتائجه المميزة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم وأقصى استقلال الإيراني بعدما انتصر عليه 2-1 اليوم السبت في ثمن نهائي المسابقة.

وافتتح علي كريمي التسجيل لصالح استقلال (32) لكن باختاكور أدرك التعادل في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول بفضل مهاجمه الصربي دراغان (43).

ودخل باختاكور الشوط الثاني بذات القوة التي أنهى بها النصف الأول مسجلاً الهدف الثاني الذي حمل توقيع سابيرخودجي (47).

ويعد باختاكور أحد أفضل الفرق المشاركة في البطولة التي تستكمل منافساتها في قطر حتى الدور النهائي لمنطقة غرب آسيا، إذ لم يخسر الفريق الأوزبكي ولا مباراة هذا العام عقب حذف نتائجه مع الهلال السعودي الذي اعتبر منسحباً.

ولحق باختاكور بفريق الأهلي السعودي الذي أقصى في وقت مبكر اليوم منافسه شباب الأهلي دبي الإماراتي بركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

