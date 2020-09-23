باختاكور من أجل الفوز وشاهر خودرو لحفظ ماء الوجه من قبل beIN SPORTS September 23, 2020 11:23 1:27 دقيقة أكد مدرب باختاكور شوتا أرفيلادزه أن المباراة أمام شاهر خودرو مهمة بالنسبة لفريقه لتحقيق الفوز في المقابل أشار محمد نافازي مساعد مدرب الفريق الإيراني أن الفريق مطالب بحفظ ماء الوجه. تقارير إخبارية دوري أبطال آسيا باختاكور الأوزبكي شاهر خودرو الإيراني -آخر الفيديوهات 2:27 دقيقة ميدفيديف يغادر دورة هامبورغ 2:56 دقيقة طموحات متباينة بين الأهلي واستقلال طهران 1:27 دقيقة باختاكور من أجل الفوز وشاهر خودرو لحفظ ماء الوجه 3:03 دقيقة الهلال يتأهب لمواجهة شباب الأهلي دبي 0:28 دقيقة سيميدو يشكر جماهير برشلونة 0:04 دقيقة شفاء نواف العابد وعلي البليهي من "كوفيد-19" 0:39 دقيقة فوز غير مطمئن لكراسنودار على باوك 4:32 دقيقة يونايتد يعبر إلى رابع أدوار كأس الرابطة بنجاح 3:10 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 2 3:29 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 1