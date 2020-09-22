انتقادات موجهة للبروتوكول الصحي في أبطال آسيا من قبل beIN SPORTS September 22, 2020 19:21 2:15 دقيقة البروتوكول الصحي المعتمد في دوري أبطال آسيا يعتبره كثيرون، قاسياً ولا يتماشى مع وضعية الأندية المشاركة وذلك في ظل ارتفاع عدد المصابين بكورونا، خاصة في صفوف الهلال السعودي. الوضعية أصبحت حساسة ومن المنتظر أن تصدر بعض التغييرات أو القرارات في الساعات المقبلة. تقارير إخبارية دوري أبطال آسيا فيروس كورونا -آخر الفيديوهات 3:10 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 2 3:29 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 1 3:25 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 2 0:35 دقيقة مدرب بيرسبوليس يدعو إلى الاقتداء بالنموذج القطري 0:26 دقيقة إصابتان جديدتان بكورونا في صفوف الهلال السعودي 1:18 دقيقة دجوكوفيتش يعزّز صدارته للتصنيف العالمي 2:15 دقيقة انتقادات موجهة للبروتوكول الصحي في أبطال آسيا 0:34 دقيقة "بارنيت" يكشف سراً بشأن عقد بايل مع توتنهام 0:38 دقيقة وليد عباس لاعب شباب الأهلي يُشيد بالملاعب القطرية 0:37 دقيقة إلغاء مباراة ليتون أورينت وتوتنهام بسبب كورونا