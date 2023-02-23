اليامي: "المباراة كانت صعبة لكننا حققنا الأهم" February 23, 2023 21:36 0:51 دقيقة قال حمد اليامي لاعب الهلال السعودي إنّ المباراة أمام فولاد الإيراني كانت صعبة لكن الأهم تحقق بالوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعد الفوز بهدف دون رد. مقابلات دوري أبطال آسيا الهلال السعودي -آخر الفيديوهات 3:00 دقيقة أولونغا يشيد بشخصية الدحيل والمعز يتطلع للنهائي 0:51 دقيقة اليامي: "المباراة كانت صعبة لكننا حققنا الأهم" 2:59 دقيقة ماريغا يمنح الهلال بطاقة التأهل إلى نصف النهائي 3:05 دقيقة لاتسيو يتخطّى كلوج ويبلغ ثمن النهائي 4:04 دقيقة دي ماريا يقود يوفنتوس لثمن نهائي الدوري الأوروبي 0:43 دقيقة الإسباني سيرخيو راموس يعتزل اللعب دوليًّا 3:59 دقيقة الدحيل يتخطى الشباب ويصعد إلى نصف نهائي أبطال آسيا 7:01 دقيقة موراي يتأهل إلى نصف نهائي بطولة قطر إكسون موبيل 1:36 دقيقة استعراض مميز في لوسيل 1:23 دقيقة كليبرز يعلن رسمياً ضم ويستبروك