وسجل النيجيري كريستيان أوساغونا (16) وأمير مطهري (35) وحميد بوحمدان (86) للفريق الإيراني، والبرازيلي كايو كانيدو (16) للوصل.

ورفع ذوب آهن رصيده الى سبع نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن الزوراء الذي تلقى خسارته الأولى بعد تعادل وفوز، وبقي الوصل ثالثا مع ثلاث نقاط، تساويا مع النصر الرابع الذي حقق فوزه الأول بعد هزيمتين.

وبنتيجة اليوم، تواصلت عقدة الوصل مع الفرق الإيرانية، حيث لم يسبق له الفوز أمامها في البطولة في أربع مباريات سابقة (ثلاث هزائم وتعادل).

ويدين ذوب آهن بفوزه الثاني تواليا بعد أول على النصر 3-2 في الجولة الماضية للاعبه أوساغونا الذي سجل هدفا وصنع تمريرتين حاسمتين.

في المقابل، عانى الوصل الذي تعرض لخسارته الثانية على التوالي بعد سقوطه أمام الزوراء صفر-5، من غياب أبرز لاعبيه البرازيلي فابيو دي ليما بسبب الإيقاف، وبقاء مواطنه رونالدو مينديز على مقاعد الاحتياط بسبب عودته مؤخرا من الإصابة.

وقال لاعب وسط الوصل خميس إسماعيل "النتيجة كانت مخيبة للآمال. كنا نطمح لتعويض الخسارة السابقة لكن ذوب آهن باغتنا بتسجيل ثلاثة أهداف من الفرص القليلة التي سنحت له".

وأقر اسماعيل بتأثير "الغيابات إضافة الى النتائج السلبية الأخيرة في الدوري" المحلي، مؤكدا ان "الفريق سيحاول البقاء في المنافسة والتركيز على المباراة المقبلة" عندما يحل ضيفا على الفريق الإيراني في أصفهان.

ولعب الوصل بأجنبي وحيد هو كانيدو الذي وجد صعوبة في اختراق دفاع ذوب آهن الصلب، سوى بكرة واحدة افتتح بها التسجيل لفريقه بعدما تلقى المهاجم البرازيلي تمريرة علي صالح ليمر عن المدافع هادي محمد ويركن الكرة بذكاء بعيدا عن متناول حارس المرمى محمد مظاهري (15).

لكن الفريق الإيراني أدرك التعادل بعد دقيقة بعدما تلقى أوساغونا عرضية ارتمى نحوها وحولها رأسية الى شباك حميد عبدالله (16).

وتقدم ذوب آهن بعد تمريرة رأسية من أوساغونا وصلت الى أمير مطهري الذي سددها في شباك الوصل (35) الذي كاد يدرك التعادل بعد ربع ساعة، لكن يوسف أحمد المنفرد تماما سدد الكرة برعونة بعيدا من المرمى.

وظهر أوساغونا للمرة الثالثة في مشهد المباراة بتمريره كرة متقنة الى بوحمدان الذي سددها قوية زاحفة من خارج المنطقة لداخل المرمى (86).