الهيدوس: لم نبدأ المباراة بشكل جيد من قبل beIN SPORTS September 15, 2020 19:23 1:47 دقيقة اعترف قائد فريق السد القطري حسن الهيدوس أن فريقه لم يبدأ مباراة العين الإماراتي بالشكل الأمثل والتي انتهت بتعادل مثير 3-3 الثلاثاء. مقابلات السد دوري أبطال آسيا حسن الهيدوس العين الإماراتي -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة أُنس جابر تغادر دورة روما 0:40 دقيقة إدارة برشلونة تقترح على سواريز قبول عرض يوفنتوس 0:49 دقيقة الألماني كامنا يحرز المرحلة 16 من طواف فرنسا 1:47 دقيقة الهيدوس: لم نبدأ المباراة بشكل جيد 1:24 دقيقة بندر الأحبابي: مباراتنا ضد السد كانت صعبة جداً 2:52 دقيقة فوز ثمين للدحيل على الشارقة 0:38 دقيقة أرسنال يمدّد عقد نجمه الغابوني أوباميانغ 3:43 دقيقة تعادل مثير بين العين والسد 1:57 دقيقة الاحتفال بالذكرى العشرين لأولمبياد سيدني 0:44 دقيقة نادال: قرار الانسحاب من بطولة أميركا لم يكن سهلاُ