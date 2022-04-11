أقيمت المباراة على استاد فيصل بن فهد في الملز، وانتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف أحرزه عبدالله الحمدان في الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني أضاف محمد إبراهيم كنو الهدف الثاني للفريق السعودي في الدقيقة 49، قبل أن يختتم ناصر الدوسري الثلاثية الهلالية بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 87.

وحافظ بذلك الهلال حامل اللقب على صدارة المجموعة الأولى بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط فيما تجمد رصيد الريان عند 3 نقاط.

أحداث المباراة

بدأ الهلال المتوج بالبطولة أربع مرات (رقم قياسي)، آخرها عامي 2019 و2021، المباراة بشكل مميز وهدد في الدقيقة الثانية برأسية البرازيلي ميشال ديلغادو التي علت العارضة عقب عرضية متقنة من محمد البريك.

وسريعاً انحصر اللعب في منتصف الملعب من دون خطورة حقيقية من الفريقين رغم الأفضلية الواضحة للهلال الذي عاد للتهديد عبر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لعبد الله الحمدان انتهت خطورتها عند اصطدامها بمدافع الريان (22)، قبل أن يتصدى الحارس لرأسية موسى ماريجا بعد دقيقتين.

وترجم عبد الله الحمدان تفوق فريق المدرب الارجنتيني رامون دياس بتسجيله الهدف الأول إثر هجمة بدأها بنفسه عبر تمريرة لمحمد البريك الذي أعادها له على طبق من ذهب ليضعها ببراعة داخل الشباك.

وكاد ديلغادو يضاعف النتيجة في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، عقب مواجهته التامة لشباك الريان لكن تسديدته علت العارضة.

وبنفس الطريقة بدأ الهلال الشوط الثاني بحثاً عن هدف آخر وكان له ما أراد بعد تمريرة عبد الله الحمدان لمحمد كنو الذي وضع الكرة في الشباك بتسديدة رائعة (48).

واصل الهلال سيطرته وسط ضياع الريان الذي هدد للمرة الاولى في الدقيقة 62 عبر هجمة مرتدة خطرة توقفت عند صلابة دفاع الهلال، قبل أن يكرر السيناريو ذاته بعد عشر دقائق من خلال كرة مرت بجوار القائم عقب تسديدة أسامة الطيري.

ومن مهارة فردية عالية قدمها ديلغادو، كاد الهلال يضيف الهدف الثالث، لكن الحارس أنقذ الموقف بتصديه للمحاولة (76).

وأحرز البديل ناصر الدوسري الثالث عندما سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع الريان وتهادت داخل الشباك (87)، قبل محاولات قطرية لتقليص الفارق لا سيما عبر تسديدة هشام علي التي ارتدت من القائم في الوقت بدل الضائع.