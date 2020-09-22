جاء ذلك بعد أبلغ المسؤول الإعلامي للهلال اللجنة المنظمة خضوع العديد من اللاعبين والاداريين لفحوصات طبية للاشتباه ببعض الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وكان الهلال قد أعلن إصابة ثلاثةٍ من لاعبيه بفيروس كورونا.

الفريق السعودي أكد إصابة المدافع محمد الجحفلي، ولاعبي الوسط محمد راجي الكنيدري و محمد كنو ، بالإضافة إلى عضو من الجهاز التدريبي ومسؤول التغذية.

الهلال أضاف أن المصابين يخضعون للعزل الصحي وفقاً للبروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

هذه الأنباء ُ من شأنها أن تنغصَ فرحة الهلال بعد شفاء قائده (سلمان الفرج، من فيروس كورونا، يأتي ذلك بعد عدول إدارة النادي عن قرارها في استدعاء أسطورة الهلال المعتزل محمد الشلهوب.

البروتوكول الصحي المعتمد في دوري أبطال آسيا يعتبره كثيرون قاسياً ولا يتماشى مع الوضعية التي تعيش الأندية المشاركة وذلك في ظل ارتفاع عدد المصابين بكوفيد تسعة عشر خاصة في صفوف الهلال السعودي. الوضعية أصبحت حساسة ومن المنتظر أن تصدر بعض التغييرات أو القرارات في الساعات المقبلة.

