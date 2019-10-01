وعلى الرغم من دخول السد بقوة في الشوط الأول، وتقدمه بهدف وضعه لاعب الهلال الفرنسي بافيتيمبي غوميز بالخطأ في مرمى حارسه المعيوف بالدقيقة 14، إلا أن الضيف السعودي عاد بالتعادل عن طريق غوميز نفسه 33.

وكانت إحدى أكثر نقاط التحول في المباراة طرد الدولي القطري عبد الكريم حسن 35. تبعه هدف التقدم للهلال عن طريق علي آل بليهي 45، وهي نقطة التحول الثانية في المباراة، وبالتقدم 2-1 انتهى الشوط الأول.

وفي الثاني، تابع الهلال أفضليته التي أنهى بها الشوط الأول، وسجل لاعب السد سالم الهجري خطأ في مرمى فريقه 60.

وأخيراً وقع النجم البديل محمد الشلهوب على الرابع 67.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 22 تشرين الأول/أكتوبر على ستاد جامعة الملك سعود في الرياض.

أهداف مباراة الهلال والسد دوري أبطال آسيا

نهاية المباراة بفوز عريض للهلال 4-1 يضعه على مشارف النهائي

- د 84 المعيوف يتصدى لكرة خطيرة سددها بغداد بو نجاح.

لقطة مميزة

- د 67 النجم الدولي السابق محمد الشلهوب الذي دخل في الشوط الثاني، يدون اسمه على لائحة هدافي المباراة بهدف من داخل منطقة الجزاء.

- د 60 هدف ثالث للهلال عرضية ممتازة من الشهراني ومتابعة بالمرمى من مدافع السد سالم الهجري بالخطأ.

- الهلال يدخل بقوة الشوط الثاني ويصل بسهولة إلى مرمى السد.

الشوط الأول:

- هدف د 45 المدافع علي آل بليهي يضيف الثاني للهلال عندما تابع بصدره ركنية جوفينكو.

- د 44 غوميز ينفرد تماماً بمرمى الشيب لكن الأخير بروعة ينقذ الموقف.

- د 42 عفيف يرسل كرة ذكية جداً ينوب القائم عن المعيوف في التصدي لها.

- د 35 نجم نادي السد عبد الكريم حسن يتعرض للطرد بعد إنذار أول على خطأ وثانٍ على الاعتراض.

- هدف د 33 الفرنسي بافيتيمبي غوميز يسجل التعادل (1-1) للهلال بعد تمريرة ممتازة من جوفينكو.

- د 32 غوميز يسدد كرة قوية تنحرف عن مرمى الشيب

- في الربع ساعة الأخير، تحسن أداء الضيف الأزرق وبدأ بالوصول إلى مرمى السد

- د 28 أخطر فرص الهلال كرة سددها الإيطالي جوفينكو لكن سعد الشيب يلتقطها على دفعتين قبل أن يصل إليها غوميز.

- يخوض الهلال مباراة نصف نهائية في دوري أبطال آسيا للمرة الخامسة (2010، 2014، 2015، 2017، 2019)، معادلاً الحصيلة القياسية لفريق في المنافسة (الاتحاد السعودي 5 مرات أيضاً).

- منتصف الشوط الأول، أفضلية السد واضحة للغاية، أمام تشتت دفاع الهلال وعدم قدرته على بناء الهجمات.

- د 14 هدف للسد الهيدوس يرسل عرضية يتابعها غوميز في مرماه بالخطأ

- د 13 بغداد يسدد كرة قريبة لكن دفاع الهلال يبعدها لركنية

- د 08 أول كرة خطيرة للسد يبعدها حارس الهلال عبد الله المعيوف بعد انفراد أكرم عفيف.

- د 02 بغداد بو نجاح يسدد كرة بعيدة عن مرمى الهلال.

- الحكم الدولي العُماني عبد الله كاف يطلق صافرة بداية المباراة.

- فاز السد مرتين فقط في 9 مباريات لعبها أمام الهلال في دوري أبطال آسيا (ت 3 خ 4)، وفشل في التسجيل في 5 منها.

- يخوض السد مباراة نصف نهائية في دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه (2011، 2018، 2019)، رقم قياسي لفريق قطري.