تعادل الهلال ومضيفه الاتحاد في القمة السعودية الآسيوية دون أهداف اليوم الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وشهدت المباراة العديد من الفرص الضائعة من الجانبين رغم الحذر الذي ساد أسلوب اللعب بالمجمل.

ويحتاج الهلال للفوز بأي نتيجة على الاتحاد في مباراة العودة، علماً أنّ أي تعادل إيجابي يمنح الاتحاد بطاقة التأهل لنصف النهائي، بينما ستذهب مباراة العودة للتمديد في حال تكرار نتيجة الذهاب.

التغطية الخاصة

(89) غوميز يطالب بركلة جزاء بحجة وجود لمسة يد لكن الحكم يأمر باستمرار اللعب.

(65) ضربة رأس من رومارينيو بعيدة عن المرمى.

(53) تسديدة كارييو تعلو مرمى الاتحاد.

(51) المعيوف ينقذ الهلال من فرصة هدف محقق بتصديه لتسديدة التشيلي فيلانوفا.

(49) رومارينيو يضيع بغرابة فرصة افتتاح التسجيل.

(43) فواز يقول: لا لتسديدة الدوسري الخطيرة.

- النتيجة لا تجسّد مجريات اللقاء خاصة وأنّ الرغبة في التسجيل واضحة من الجانبين لكن اللمسة الأخيرة غائبة.

(26) تمركز لاعبي الهلال الجيد يحرم الاتحاد من الهدف الأول.

(19) التشيلي خيمينيس كاد يباغت الهلال لكن الدفاع والمعيوف في المكان المناسب.

(17) حارس الاتحاد يتصدى لتسديدة سالم الدوسري.

(15) أولى محاولات الاتحاد تأتي من البرازيلي رومارينيو بتسديدة من خارج المنطقة بعيدة عن المرمى.

(14) الفرنسي غوميز كان قريباً جداً من التسجيل لكنه افتقد للتركيز.

(5) البيروفي كارييو يبدأ فرص المباراة بتسديدة ضعيفة على مرمى الاتحاد.

انطلاق مباراة الاتحاد وضيفه الهلال.

التشكيلة الأساسية لكل من الهلال والاتحاد