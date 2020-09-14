وسجل هدف الزعيم السعودي حامل اللقب الأول، متوسط ميدانه الإيطالي سباستيان جوفينكو من حرة مباشرة رائعة في الدقيقة 45+2 من عمر الشوط الأول، وأضاف هاتان باهبري الثاني 90+7، فيما سجل للفريق الأوزبكي محترفه السويسري إرين ديرديوك من متابعة قريبة في الدقيقة 70.
وبات رصيد الهلال 9 نقاط منفرداً في الصدارة، بفارق 3 نقاط عن باختاكور، ثم شباب الأهلي دبي الإماراتي بـ3 نقاط ثالثاً، وأخيراً شاهر خودرو الإيراني بلا نقاط.
تفاصيل من اللقاء:
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نهاية المباراة بفوز الهلال 2-1.
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(90+7) هدف في الوقت القاتل للهلال يحرزه هاتان باهباري بتسديدة قوية ارتطمت بمدافع باختاكور إسماعيلوف وتابعت طريقها نحو الشباك.
- الدقائق العشر الأخيرة اندفاع هجومي واضح من قبل الهلال حتى الآن لا تغيير عن نتيجة التعادل
هدف (70) باختاكور يخطف التعادل من متابعة قريبة جداً للبديل السويسري إرين ديرديوك.
- (69) جوفينكو يحاول من حرة مباشرة مشابهة لكن كرته هذه المرة في الجدار البشري.
- (64) طرد مباشر سويونوف حارس باختاكور بعد أن أبعد الكرة بيده خارج منطقة الجزاء من أمام غوميز.
- (58) يقظة المعيوف كافية لإيقاف كرة عرضية لم تجد مهاجماً أوزبكياً يتابعها.
- (50) بعد مرور 5 دقائق لا يزال النسق هادئاً
- بداية الشوط الثاني.
- نهاية الحصة الأول بتقدم الهلال 1-0.
هدف (45+2) الإيطالي جوفينكو يسجل الهدف الأول من خلال تنفيذه الرائع لحرة مباشرة هلالية جعلت فريقه يتقدم في النتيجة.
- (40) متابعة قريبة من جلال الدين مشاريبوف بين يدي المعيوف.
- (30) أميز فرص الشوط كانت حين أمد الشهراني زميله غوميز بفرصة رائعة لكن الفرنسي لم يتمكن من إيداعها في المرمى.
- لم يخسر الهلال في 6 مواجهات سابقة ضد باختاكور في دوري أبطال آسيا (فاز 4 ت 2) وسجل الهلال في جميع هذه المباريات (مجموع 13 هدفاً بمعدل 2.1/ مباراة).
- (20) على بداية المباراة الهلال أفضل نسبياً ولكن يفتقد لشيء من التركيز.
- (07) ارتباك كبير من حارس الهلال عبد الله المعيوف لكن مهاجم باختاكور إيغور سارغييف لم يستغل الفرصة.
- (06) حضور هجومي أول للهلال برأسية من غوميز لكن حارس باختاكور ومدافعه يمنعان الهدف.
- (01) انطلاق المباراة