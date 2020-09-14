وسجل هدف الزعيم السعودي حامل اللقب الأول، متوسط ميدانه الإيطالي سباستيان جوفينكو من حرة مباشرة رائعة في الدقيقة 45+2 من عمر الشوط الأول، وأضاف هاتان باهبري الثاني 90+7، فيما سجل للفريق الأوزبكي محترفه السويسري إرين ديرديوك من متابعة قريبة في الدقيقة 70.

وبات رصيد الهلال 9 نقاط منفرداً في الصدارة، بفارق 3 نقاط عن باختاكور، ثم شباب الأهلي دبي الإماراتي بـ3 نقاط ثالثاً، وأخيراً شاهر خودرو الإيراني بلا نقاط.

تفاصيل من اللقاء:

نهاية المباراة بفوز الهلال 2-1.



(90+7) هدف في الوقت القاتل للهلال يحرزه هاتان باهباري بتسديدة قوية ارتطمت بمدافع باختاكور إسماعيلوف وتابعت طريقها نحو الشباك.

الدقائق العشر الأخيرة اندفاع هجومي واضح من قبل الهلال حتى الآن لا تغيير عن نتيجة التعادل

هدف (70) باختاكور يخطف التعادل من متابعة قريبة جداً للبديل السويسري إرين ديرديوك.

(69) جوفينكو يحاول من حرة مباشرة مشابهة لكن كرته هذه المرة في الجدار البشري.

(64) طرد مباشر سويونوف حارس باختاكور بعد أن أبعد الكرة بيده خارج منطقة الجزاء من أمام غوميز.

مباشر سويونوف حارس باختاكور بعد أن أبعد الكرة بيده خارج منطقة الجزاء من أمام غوميز. (58) يقظة المعيوف كافية لإيقاف كرة عرضية لم تجد مهاجماً أوزبكياً يتابعها.

(50) بعد مرور 5 دقائق لا يزال النسق هادئاً

بداية الشوط الثاني.

- نهاية الحصة الأول بتقدم الهلال 1-0.

هدف (45+2) الإيطالي جوفينكو يسجل الهدف الأول من خلال تنفيذه الرائع لحرة مباشرة هلالية جعلت فريقه يتقدم في النتيجة.

(40) متابعة قريبة من جلال الدين مشاريبوف بين يدي المعيوف.

(30) أميز فرص الشوط كانت حين أمد الشهراني زميله غوميز بفرصة رائعة لكن الفرنسي لم يتمكن من إيداعها في المرمى.

- لم يخسر الهلال في 6 مواجهات سابقة ضد باختاكور في دوري أبطال آسيا (فاز 4 ت 2) وسجل الهلال في جميع هذه المباريات (مجموع 13 هدفاً بمعدل 2.1/ مباراة).

(20) على بداية المباراة الهلال أفضل نسبياً ولكن يفتقد لشيء من التركيز.

(07) ارتباك كبير من حارس الهلال عبد الله المعيوف لكن مهاجم باختاكور إيغور سارغييف لم يستغل الفرصة.

(06) حضور هجومي أول للهلال برأسية من غوميز لكن حارس باختاكور ومدافعه يمنعان الهدف.

(01) انطلاق المباراة

تشكيلة المباراة | @Alhilal_FC 🇸🇦 ضد باختاكور 🇺🇿 يبحث عن مواصلة سجّل الانتصارات المتتالية وتحقيق العلامة الكاملة ✅#الهلال_باختاكور#دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/72XvlV5f8Z — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) September 14, 2020



