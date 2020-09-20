ورفع الهلال رصيده إلى 11 نقطة في صدارة مجموعته الثانية بعد تعادله المهم في المرحلة الخامسة من مباريات المجموعة، تاركاً خلفه باختاكور الأوزبكي (7) وشباب الأهلي الإماراتي (6) قبل مواجهتهما المرتقبة اليوم، فيما حصد الفريق الإيراني نقطته الأولى في المسابقة.

وأثبت الهلال حامل اللقب عراقته وقدرته على تجاوز أصعب الظروف بعدما اقتنص نقطة التعادل رغم غياب 15 لاعباً من صفوفه أصيبوا بفيروس كورونا في الأيام الماضية.

وطلب الهلال من الاتحاد الآسيوي أمس السبت تأجيل مباراته مع الفريق الإيراني بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها بطل الدوري السعودي لكن طلبه قوبل بالرفض.

وعلى عكس مجريات اللعب كاد شهر خودرو أن يخطف هدفاً لولا تدخل العليان الذي أبعد الكرة برأسه لركنية (38)، قبل أن يتدخل الدفاع الإيراني ويبعد كرة خطر لأمير كردي إلى ركنية (43).



وسدد العليان كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها علت العارضة بقليل (45)، ثم لاحت في الوقت بدل الضائع فرصة للهلال لكن منصور البيشي أطاح بها فوق العارضة.



وفي الشوط الثاني، واصل الهلال أفضليته وكان قريباً من التسجيل لولا تألق الحارس الإيراني محمد جافاد الذي تصدى لكرة هتان باهبري (69).



وتبادل الفريقان في الدقائق المتبقية الهجمات لكنها لم تشكل خطورة على المرميين.

