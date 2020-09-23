الهلال يتأهب لمواجهة شباب الأهلي دبي من قبل beIN SPORTS September 23, 2020 11:22 3:03 دقيقة اختتم الهلال السّعودي، حاملُ اللقب والمتأهل لثمن نهائي دوري أبطال آسيا تحضيراته لمواجهة شباب الأهلي دبي الإماراتي في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية. تقارير إخبارية دوري أبطال آسيا الهلال السعودي فيروس كورونا شباب الأهلي دبي -آخر الفيديوهات 2:27 دقيقة ميدفيديف يغادر دورة هامبورغ 2:56 دقيقة طموحات متباينة بين الأهلي واستقلال طهران 1:27 دقيقة باختاكور من أجل الفوز وشاهر خودرو لحفظ ماء الوجه 3:03 دقيقة الهلال يتأهب لمواجهة شباب الأهلي دبي 0:28 دقيقة سيميدو يشكر جماهير برشلونة 0:04 دقيقة شفاء نواف العابد وعلي البليهي من "كوفيد-19" 0:39 دقيقة فوز غير مطمئن لكراسنودار على باوك 4:32 دقيقة يونايتد يعبر إلى رابع أدوار كأس الرابطة بنجاح 3:10 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 2 3:29 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 1