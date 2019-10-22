متابعة: هُمام كدر

وخاض السد مباراة ملحمية بكل ما للكلمة من معنى، لاسيما في الشوط الأول بعد أن تقدم بالنتيجة 3-1 وفي الثاني كان على بعد هدف من التأهل لكن خبرة الهلال ومحترفيه وجماهيره وطبعاً نتيجة الذهاب العريضة كل ذلك منح الزعيم السعودي بطاقة العبور.

وسجل الهلال أولاً عبر سالم الدوسري د 13، لكن السد عاد بثلاثة أهداف متتالية عبر أكرم عفيف من ركلة جزاء د 17، والكوري الجنوبي نام تي 19، ثم حسن الهيدوس 20.

لكن في الدقيقة 25 كان لهدف الفرنسي بافيتيمبي غوميس الأثر الهائل بعبور الهلال.

وسجل خوخي بو علام هدفاً متأخراً 90+3 لكنه لم يكن كافياً لتنتهي المباراة 4-2.

وهي المرة السابعة التي يبلغ فيها الهلال، بطل 1991 و2000، الدور النهائي للمسابقة القارية العريقة بعد أعوام 1986 (اقيم الدور النهائي بنظام بطولة بمشاركة 4 أندية) و1987 و2014 و2017 عندما حل وصيفاً.

ويلتقي الهلال في الدور النهائي المقرر في 9 و24 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، مع الفائز من نهائي شرق آسيا الذي يجمع أوراوا ريد دايموندز الياباني وغوانغجو ايفرغراند الصيني (فاز الأول ذهاباً 2-0 ويلتقيان إياباً الأربعاء).

وهنا أهداف المباراة بين الهلال والسد

نهاية المباراة بفوز السد 4-2 وتأهل الهلال.

- حصل السد على حرة مباشرة كانت أمله الأخير سددها نام هي لكن المعيوف أبطل مفعولها...

- 90+2 بوعلام يضيف الرابع للسد

- د 88 بيدرو كاد أن يسجل الهدف الرابع لكن المعيوف يبعد التسديدة بقبضته اليسرى.

- د 81 أكرم عفيف يسدد كرة قوية نقصها التركيز فمرت أماناً وسلاماً على مرمى المعيوف.

- د 75 جوفينكو يحاول الاختراق ويسدد الحرات المباشرة غير أن الشوط الثاني يفتقر للأهداف حتى الآن.

- ربع ساعة من اللعب بدون فرص تذكر بعكس الشوط الأول.

- نهاية واحد من أجمل أشواط دوري أبطال آسيا لهذا الموسم بتقدم السد 3-2.

- د 25 جوفينكو يمد غوميس بتمريرة ولا أروع والفرنسي يدون الهدف الثاني للهلال.

- هدف د 20 السد يسجل الثالث عبر الهيدوس وسط انهيار دفاع الهلال.

- د 19 السد يسجل الثاني بعد هجمة مرتدة منظمة أنهاها نام تي بالمرمى.

- د 17 أكرم عفيف يسجل التعادل من ركلة جزاء للسد.

- د 13 هدف بقدم سالم الدوسري بعد هجمة منظمة للهلال أعادها بوعلام خوخي بالخطأ كأنها تمريرة للدوسري.

- د 5 الفرنسي غوميس يهدد مرمى السد بكرة تمر بجانب القائم.

- السد يضغط في الدقائق الخمس الأولى باحثاً عن هدف مبكر يسهل المهمة ولو قليلاً.

- انطلاق المباراة بصافرة الحكم السنغافوري محمد تقي وسط تشجيع جماهيري كبير

فاز السد مرتين فقط في آخر 21 مباراة لعبها خارج أرضه في دوري أبطال آسيا (تعادل 9 خسر 10).