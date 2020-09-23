و شَرح النادي السّعودي الظروفَ التي مرّت بها بَعثة ُ النادي بعد تفشّي حالاتِ الإصابة بفيروس كورونا، وبلوغ عدد الحالاتِ المصابة في البَعثة إلى أكثرَ من ثلاثينَ حالة ما بين لاعبينَ وأعضاء أجهزة فنيّة وإدارية.

وأوضَح الهلال أن مجلس ادارة النادي سعى إلى العمل على عـَدد من المَسارات التي من شأنـِها أن تحفظ حقّ الهلال في المنافسة دون إخلال بنـُظـم البطولة، أبرزُها المطالبة ُ بتأجيل مباريات الهلال رغبة في كسب المزيد من الوقت والحضورُ إلى الملعب لخوض مباراة شباب أهلي دبي رغم عدم بلوغ قائمة اللاعبين النصابَ القانوني.

