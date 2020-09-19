الهلال من أجل حسم بطاقة العبور من قبل beIN SPORTS September 19, 2020 21:53 1:26 دقيقة يسعى الهلال السعودي، حامل اللّقب، ومتصدّرُ المجموعةِ الثانية إلى حسم بطاقة تأهّـِلـه إلى الدوّر المقبل، عندما يواجه شهـر خـودرو الإيرانيّ متذيل التّرتيب. تقارير إخبارية دوري أبطال آسيا الهلال السعودي -آخر الفيديوهات 1:05 دقيقة فيورنتينا يقتنص فوزاً مميزاً من أمام تورينو 4:23 دقيقة كريستال بالاس يفاجئ مانشستر يونايتد 3:09 دقيقة "سبيتار" يساهم في عودة مباريات دوري أبطال آسيا 1:46 دقيقة آخر أخبار انضمام سواريز ودجيكو إلى يوفنتوس؟ 0:38 دقيقة الليغا تعود لإقامة المواجهات يومي الجمعة والإثنين 0:30 دقيقة كارديف سيتي ينتصر على نوتنغهام فورست 4:43 دقيقة ليدز يواصل بدايته المثيرة 0:44 دقيقة فياريال يحقق فوزه الأول بقيادة إيمري 1:38 دقيقة دجوكوفيتش وهاليب الى نصف نهائي روما 5:43 دقيقة خاميس وليوين يقودان إيفرتون للفوز على وست بروميتش