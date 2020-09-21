

وجاء في بيان نشره الهلال عبر حسابه الرسمي على تويتر اليوم الإثنين: "أوضحت الفحوص التي أجرتها بعثة الهلال إصابة الثلاثي (محمد جحفلي، محمد كنو، محمد الكنيدري) بفيروس كورونا، إضافة إلى أحد أعضاء الجهاز الفني وأخصائي التغذية".

وتابع الهلال أنّ الإصابات الجديد ستخضع: "للعزل الصحي وفقاً للبروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم".



📃 أوضحت الفحوص التي أجرتها بعثة #الهلال إصابة الثلاثي "محمد جحفلي، محمد كنو، محمد الكنيدري" بفيروس كورونا، إضافة إلى أحد أعضاء الجهاز الفني وأخصائي التغذية، ويخضعون للعزل الصحي وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.#أجر_وعافية_يا_أبطال pic.twitter.com/6ckTYmKQ7t — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) September 21, 2020

وضمن الهلال التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا أمس الأحد بتعادله مع شهر خودرو الإيراني.

وكان الهلال قد أعلن في أوقات سابقة عن تفشي فيروس كورونا بين أفراد بعثته المتواجدين في قطر، إذ وصل عدد اللاعبين المصابين إلى 15 بحسب آخر تحديث نشر السبت الفائت.

وكان الهلال قد طلب من الاتحاد الآسيوي تأجيل مباراته مع شهر خودرو الإيراني التي لعبت الأحد لكن طلبه قوبل بالرفض.

وتستمر ظروف الهلال القاسية في التقليل من فرص احتفاظه بلقبه كبطل لدوري أبطال آسيا، لكن الأخبار الجيدة بدأت تتوافد أيضاً بإعلان شفاء بعض لاعبيه المصابين بالفيروس سابقاً بحسب العديد من وسائل الإعلام السعودية.