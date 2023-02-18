الهلال السعودي يحط الرحال في الدوحة من قبل beIN SPORTS February 18, 2023 22:33 0:35 دقيقة حطت بعثة نادي الهلال السعودي الرحالَ في مطار حمد الدولي بقطر تأهباً لمواجهة ثمن نهائي دوري أبطال آسيا أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي. تقارير إخبارية دوري أبطال آسيا الهلال السعودي -آخر الفيديوهات 4:02 دقيقة ريال مدريد يعود بفوز ثمين من أرض أوساسونا 0:35 دقيقة الهلال السعودي يحط الرحال في الدوحة 3:35 دقيقة الهوني يقود الترجي للفوز على شباب بلوزداد 1:06 دقيقة فرحة شفيونتيك بعد تتويجها باللقب 0:25 دقيقة مباراة نيس ورانس تنتهي بالتعادل السلبي 4:22 دقيقة ليفربول يواصل تحسنه ويهزم مستضيفه نيوكاسل 2:52 دقيقة الرجاء يعود بفوز عريض من أرض سيمبا 1:30 دقيقة مراسم تتويج شفيونتيك بلقب بطولة قطر توتال إنرجيز 1:29 دقيقة شفيونتيك: "أنا فخورة بما حققته في البطولة" 3:18 دقيقة نوتينغهام يقتنص تعادلاً ثميناً من مانشستر سيتي