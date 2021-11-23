وسجل للهلال ناصر الدوسري بعد مرور 16 ثانية فقط على بداية المباراة إثر تلقيه كرة خاطئة في منتصف ملعب الضيوف، فتقدم بها قبل أن يسددها قوية من مسافة بعيدة في المقص الأيمن للحارس الكوري لي جون (1)، ليدخل تاريخ البطولة كأسرع هدف في تاريخ نهائي دوري أبطال آسيا.

وأضاف المالي موسى ماريغا الهدف الثاني (63) بعدما استغل تمريرة النجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز.

🔖 ناصر الدوسري يدخل تاريخ البطولة 🤩



⚽️🚀 الهدف الأسرع بتاريخ 🏆#نهائي_دوري_أبطال_آسيا بعد 16 ثانية فقط! pic.twitter.com/0B1OASgyWz — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) November 23, 2021

وفض الزعيم السعودي الشراكة مع بوهانغ ستيلرز وتصدّر ترتيب الأندية الأكثر فوزاً باللقب بواقع 4 ألقاب مقابل 3 لبوهانغ.

واستعاد الهلال اللقب الذي كان ناله عام 2019، ورفع غلته إلى أربعة ألقاب بعد عامي 1991 و2000.

وضمن العملاق السعودي المشاركة في كأس العالم للأندية التي تقام في الإمارات مطلع العام المقبل.

وفاز سالم الدوسري نجم نادي الهلال السعودي بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا 2021