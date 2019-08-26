فاز النصر السعودي على ضيفه السد القطري 2-1 اليوم الإثنين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتمكن النصر من الخروج فائزاً رغم غياب نجمه وهدافه المغربي عبد الرزاق حمد الله وتأخره بالنتيجة، إلا أنّ الخيارات ستبقى مفتوحة في لقاء العودة.

وافتتح علي أسد التسجيل لصالح السد الذي تلقى أول خسارة تحت إمرة مدربه الإسباني تشافي هرنانديز (21)، وعدّل عبد الرحمن الدوسري قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة (44).

وتحسّن السد في الشوط الثاني وصار أكثر تهديداً لمرمى النصر إلا أنّ البرازيلي جوليانو أحد نجوم المباراة تمكن من اقتناص هدف الفوز (72).

وسيستضيف السد شقيقه النصر في السادس عشر من شهر أيلول/سبتمبر المقبل في قطر ويكفيه الفوز بهدف دون رد لضمان التأهل إلى نصف النهائي، أو الفوز بفارق أكثر من هدف في حال تسجيل النصر، علماً أنّ تكرار نتيجة الذهاب يجر اللقاء إلى التمديد.

مباراة النصر والسد - التغطية الخاصة

(90 + 4) الأنصاري يطالب بركلة جزاء للسد والحكم يشير إلى ركلة ركنية.

(75 + 76) الشيب يبقي السد في المباراة بتصديه لمحاولتين من جوليانو.

- هدف 72: جوليانو يترجم مجهوده المميز ويضيف الهدف الثاني لصالح النصر.

(67) كرة قوية جداً من جوليانو ابتعدت سنتيمترات قليلة عن المرمى.

(57) القائم يقف في وجه تسديدة الهيدوس المباغتة.

(55) العباس ينسل بين مدافعي السد وتسديدته تجاور المرمى.

(53) السد يتحسن ومحاولة أكرم عفيف كادت تعيد فريقه للتقدم.

(48) مجهود فردي مميز من جوليانو ينهيه بتسديدة قوية يبعدها الشيب إلى ركنية.

انتهاء الشوط الأول بالتعادل 1-1.

- هدف 44: الدوسري يترجم أفضلية النصر ويدرك التعادل من كرة أخطأ دفاع السد في إبعادها.

(43) البرازيلي جوليانو يسدد من ركلة حرة مباشرة والشيب يتصدى.

(40) الشيب يلتقط بسهولة تسديدة أمرابط من خارج منطقة الجزاء.

(33) أمرابط يظهر مجدداً ويضع الدوسري في وضعية مناسبة للتسجيل لكن الأخير يرسل الكرة بعيدة عن مرمى سعد الشيب.

(28) فهد جميعة يهدر فرصة التعديل بسبب البطء في التسديد عقب مجهود فردي رائع من زميله المغربي نور الدين أمرابط.

- هدف 21: علي أسد يباغت النصر ويضع فريقه السد في المقدمة.

(14) أخطر فرص المباراة من تسديدة عبد الله الدوسري التي حرمها قائم السد من الدخول إلى الشباك.

(6) محاولة من النشيط سلطان الغنام ترتطم بالدفاع.

انطلاق المباراة

التشكيلة الرسمية لكل من النصر والسد