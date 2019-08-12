قالت خبرة النصر السعودي كلمتها ووضعته في ربع نهائي دوري أبطال آسيا بعدما تغلّب على مضيفه الوحدة الإماراتي 3-2 اليوم الإثنين في إياب ثمن النهائي.

وتجاوز النصر نتيجته المخيّبة ذهاباً مع الوحدة والتي انتهت بالتعادل 1-1 الأسبوع الفائت وتمكن من خطف بطاقة دور الثمانية بعد مباراة مثيرة من الفريقين.

وافتتح الوحدة التسجيل في الدقيقة السابعة والعشرين بفضل محمد المنهالي، إلا أنّ النصر انتفض في آخر خمس دقائق من الشوط الأول وأدرك التعادل بدايةً عن طريق المغربي عبد الرزاق حمدالله (41) ومن ثم تقدم بكرة لنجمه البرازيلي جوليانو (45+1).

واستغل النصر اندفاع الوحدة للأمام من أجل التعويض بأفضل طريقة عندما أضاف له جوليانو الهدف الثالث (62).

وتمكن صاحب الأرض من تذليل الفارق من خلال الأرجنتيني تيغالي (79)، لكن الوقت لم يسعفه لقلب النتيجة ليخرج من المسابقة.