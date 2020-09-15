على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في الدوحة سجل المغربي عبدالرزاق حمدالله الهدفين في الدقيقتين 29 و48.



وسيطر الحذر على معظم مجريات الشوط الأول الذي غابت فيه الفرص الخطرة حتى نجح النصر في افتتاح باب التسجيل من ركلة حرة عندما لعب الأرجنتيني غونزالو مارتينيز كرة عرضية سددها المغربي عبدالرزاق حمدالله برأسه على يمين الحارس الإيراني بايام نيازماند (29).

ولاحت فرصة أخرى للنصر لمضاعفة النتيجة ولكن خالد الغنام لعب الكرة بعيداً عن المرمى (34).

ولم يمض على انطلاقة الشوط الثاني سوى دقيقتين حتى عزز النصر تقدمه بهدف ثان بعد مجهود فردي من سلطان الغنام الذي هيأ الكرة لزميله حمدالله فأطلقها قوية على يسار نيازماند (48).



وكاد حمدالله يسجل الهاتريك لكنه تعثر أثناء تسديد الكرة رغم انفراده بالمرمى (54).

وأضاع الغنام هدفاً محققاً عندما واجه المرمى ولعب الكرة بجانب القائم (56).

ومن هفوة دفاعية كاد سباهان ينجح في تقليص الفارق ولكن الكرة علت العارضة (63).

