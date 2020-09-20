المعيوف يهدي التأهل لرفاقه المصابين بـ"كوفيد-19" من قبل beIN SPORTS September 20, 2020 19:17 0:30 دقيقة عقب ضمان الهلال السعودي لبطاقة العبور للدور ثمن نهائي في دوري أبطال آسيا، أهدى الحارس عبد المعيوف هذا الاستحقاق لرفاقه المصابين بفيروس كورونا المستجد. للمزيد عن تقرير المباراة اضغط هنا مقابلات دوري أبطال آسيا الهلال السعودي فيروس كورونا -آخر الفيديوهات 0:49 دقيقة وليد عباس: "المباراة كانت صعبة على الطرفين" 0:41 دقيقة يوفنتوس يهزم سامبدوريا بالثلاثة ورونالدو يسجل 2:59 دقيقة الشرطة العراقي يتعادل مع استقلال الإيراني 0:41 دقيقة كولوسيفسكي يفتتح عداد أهداف يوفنتوس 2:05 دقيقة لامبارد: البطاقة الحمراء كانت نقطة تحول 1:42 دقيقة يورغن كلوب سعيد بأداء الفريق 2:04 دقيقة مانيه يروي بتواضع تفاصيل فوز ليفربول على تشيلسي 0:57 دقيقة أليسون: "كنا نعرف مدى صعوبة الفوز على تشيلسي" 0:36 دقيقة جحفلي: "الهلال لا يتأثر" 0:31 دقيقة أمير كردي: "كان هدفنا تحقيق التأهل"