المعز: ظُلمنا في ركلة الجزاء من قبل beIN SPORTS September 15, 2020 21:15 0:40 دقيقة قال المعز علي كابتن الدحيل القطري إن فريقه ظُلم بركلة الجزاء التي منحت ضده في مباراة الشارقة، والتي فاز بها الدحيل 2-1 في دوري أبطال آسيا. مقابلات دوري أبطال آسيا الدحيل القطري المعز علي -آخر الفيديوهات 0:23 دقيقة بشار رسن: عوّضنا في الشوط الثاني 0:19 دقيقة أحمد عسيري: منافسنا لم يكن سهلاً 0:26 دقيقة عبد الرحمن العبيد: في الشوط الأول كنا أفضل 0:34 دقيقة أستون فيلا يبلغ ثالث أدوار كأس الرابطة الإنكليزية 3:54 دقيقة ليون يتجرع الهزيمة الأولى على يد مونبلييه 0:35 دقيقة أُنس جابر تغادر دورة روما 0:40 دقيقة المعز: ظُلمنا في ركلة الجزاء 0:40 دقيقة إدارة برشلونة تقترح على سواريز قبول عرض يوفنتوس 0:49 دقيقة الألماني كامنا يحرز المرحلة 16 من طواف فرنسا 1:47 دقيقة الهيدوس: لم نبدأ المباراة بشكل جيد