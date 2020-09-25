المؤتمر الصحفي لباختاكور الأوزبكي قبل مواجهة استقلال طهران الإيراني September 25, 2020 14:11 13:28 دقيقة شاهد وقائع المؤتمر الصحفي لنادي باختاكور الأوزبكي قبل مواجهة استقلال طهران الإيراني السبت في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا. مقابلات دوري أبطال آسيا باختاكور الأوزبكي استقلال طهران الإيراني -آخر الفيديوهات 13:07 دقيقة المؤتمر الصحفي للأهلي قبل مواجهة شباب الأهلي دبي 1:19 دقيقة أوباميانغ: "نتسلّّح بالثقة في مواجهة ليفربول" 0:22 دقيقة زلاتان إبراهيموفيتش يتحدّى فيروس كورونا ! 0:26 دقيقة رود يٌطيح بفونيني في بطولة هامبورغ 0:54 دقيقة مارتينيز: "سعادتي لا توصف" 3:10 دقيقة ليفاندوفسكي: "قاتلنا من أجل الفوز باللقب" 0:32 دقيقة موراي يصطدم بفافرينكا في أول أدوار رولان غاروس 1:18 دقيقة راكيتيتش: "تفاصيل صغيرة حسمت نتيجة المباراة" 0:35 دقيقة مانشستر سيتي يعبر عقبة بورنموث بصعوبة 1:04 دقيقة لوبيتيغي: "فخور بشخصية الفريق"