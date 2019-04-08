أهدر الدحيل القطري فرصة الفوز على ضيفه العين الإماراتي وتعادل معه 2-2 اليوم الإثنين في المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة ضمن دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وبدا أنّ الدحيل في طريقه لتحقيق فوز عريض بعد تقدمه بثنائية مبكرة سجلها كريم بوضياف والمغربي يوسف العربي (9 و32) لكن العين الإماراتي ظهر بشخصية قوية مستفيداً من أخطاء الدحيل الدفاعية وتألق حارسه خالد عيسى.

وتمكن جمال معروف من كسر مصيدة التسلل وتقليص الفارق مع الدقيقة (36) قبل أن يدرك السويدي بيرغ التعادل من متابعته لكرة أفلتت من يدي أمين حارس الدحيل (58)، علماً أنّ الأخير تصدى قبلها بدقيقتين لركلة جزاء نفذها البرازيلي كايو.

وصار رصيد الدحيل أربع نقاط مقابل نقطتين للعين، علماً أنّ الهلال السعودي المتصدر (6) خسر بنتيجة 2-1 من استقلال الإيراني الذي رفع رصيده إلى (4 نقاط).



الدحيل والعين - تغطية خاصة

خالد عيسى يفرض نفسه نجماً للمباراة (90+7)

(90+1) بسام الراوي كاد يهدي فريقه النقاط الثلاث وكرته تجاور المرمى.

(85) خالد مجدداً يقف في طريق تسديدة المعز علي القوية.

(78) المعز يخترق منطقة جزاء العين ويسدد في الزاوية الضيقة لكن خالد عيسى يتصدى.

(74) الياباني ناكاجيما يرد مباشرة وخالد عيسى في المكان المناسب.

(73) القائد بيرغ يسدد كرة من حافة منطقة الجزاء تخطئ المرمى.

(68) الدحيل يعود لمسك مجريات اللقاء وتسديدة لويز تعلو المرمى.

58- هدف: بيرغ يستغل خطأً فادحاً من حارس الدحيل أمين الذي فشل بإمساك كرة سهلة.

(56) البرازيلي كايو يهدر فرصة إدراك التعادل من ركلة جزاء.

(51) الحظ يعاند المعز علي مجدداً والدحيل يستمر في سيطرته على مجريات اللقاء.

(45) المعز علي يهدر فرصة هدف محقق على مبدأ أمور لا تصدق.

(43) بوضياف يجرب بضربة رأس يبعدها خالد عيسى.

36 - هدف: جمال معروف يذلل الفارق في غفلة من دفاع الدحيل.

31 - هدف: المغربي يوسف العربي يضيف الهدف الثاني بلمسة رائعة.

المالي دومبيا كاد يدرك التعادل بعد جملة تكتيكية مميزة لينتصف الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض.

(17) أخطر فرص المباراة تأتي من السويدي بيرغ الذي انفرد بالمرمى لكنه سدد بالشباك الخارجية (17).

(14) إدميسلون يظهر مجدداً بتسديدة من بعيد بين يدي خالد عيسى.

9 - هدف: كريم بوضياف يضع فريقه في المقدمة مترجماً أفضليته بتسديدة خادعة بعد جهد رائع من إدميلسون.