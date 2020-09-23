العنبري يطوي صفحة مباراة التعاون من قبل beIN SPORTS September 23, 2020 15:53 1:14 دقيقة أشار عبد العزيز العنبري، مدرب الشارقة، إلى أن فريقه مطالب بأن يطوي صفحة الانتصار على التعاون لتحقيق الفوز على بيرسبوليس وفي الجهة الأخرى أكد مدرب الفريق الإيراني، يحيى غول محمدي، أن الشارقة تطور كثيراً. مقابلات تقارير إخبارية بيرسيبوليس الإيراني دوري أبطال آسيا الشارقة الإماراتي -آخر الفيديوهات 2:29 دقيقة فلامينغو يحقق الفوز أمام برشلونة الإكوادوري 4:30 دقيقة فتح تحقيق في ما يعرف بقضية سواريز 1:14 دقيقة العنبري يطوي صفحة مباراة التعاون 0:52 دقيقة الركراكي يعتبرها نهائي وكارتيرون يرفع من المعنويات 0:59 دقيقة فرانك دي بور يقترب من تدريب منتخب هولندا 2:13 دقيقة منافسة ثلاثية على جائزة الأفضل في أوروبا 2:27 دقيقة ميدفيديف يغادر دورة هامبورغ 2:56 دقيقة طموحات متباينة بين الأهلي واستقلال طهران 1:27 دقيقة باختاكور من أجل الفوز وشاهر خودرو لحفظ ماء الوجه 3:03 دقيقة الهلال يتأهب لمواجهة شباب الأهلي دبي