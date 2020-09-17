وسجل كل سعد ناطق (14) ومازن فياض (65) هدفي الشرطة فيما دون محمد المجحد هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 56.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة بـ6 نقاط فيما يأتي الشرطة في مركز الوصافة بـ4 نقاط واستقلال طهران متذيلاً للمجموعة بنقطة وحيدة.

ورد الشرطة الاعتبار لخسارته أمام الأهلي صفر-1 الاثنين عندما ضمن الأخير احدى بطاقتي الدور الثاني بتحقيقه الفوز الثاني على التوالي.

ويلتقي الشرطة مع استقلال طهران الأحد في قمة نارية ستحدد بشكل كبير المتأهل إلى الدور الثاني برفقة الأهلي.

ويلعب استقلال طهران مع الأهلي الأربعاء المقبل في ختام دور المجموعات.

يذكر أن المجموعة باتت تضم ثلاث فرق بعد إلغاء نتائج الوحدة الإماراتي الذي انسحب من البطولة بعدم قدرته على السفر إلى الدوحة بعد اكتشاف حالات إيجابية بفيروس كورونا.

ووُضع نادي الوحدة تحت الحجر من قبل السلطات في الإمارات، حيث تقدم والاتحاد الإماراتي بطلب لتأجيل المباريات، ولكن نتيجة لاستكمال الاستعدادات ووصول الفرق الأخرى، لم يكن من الممكن تحقيق ذلك.

وأعاد الشرطة سيناريو مباراته الأولى أمام الأهلي وتفوق فنياً بشكل مطلق في الشوط الأول مستغلاً ارتباك وتسرع لاعبي الفريق السعودي وكراتهم العشوائية المقطوعة.

وشهدت تشكيلة الأهلي غياب بعض العناصر الأساسية يتقدمها السوري عمر السومة وحسن القيد وعلي الأسمري ومحمد خبراني، فيما أبقى مدربه الصربي فلادان ميلوييفيتش بعض اللاعبين على مقاعد البدلاء.

وتمكن الشرطة من ترجمة أفضليته في الدقيقة 15 عن طريق مدافعه سعد ناطق عندما ارتقى إلى كرة ركنية أسكنها برأسية قوية على يمين الحارس محمد العويس.

وكاد الشرطة يعزز تقدمه بهدف ثان الا أن الحارس العويس تصدى لكرة محمد قاسم وأبعدها بصعوبة (34).

وتحسن أداء الأهلي في بداية الشوط الثاني ونجح في ادراك التعادل بواسطة محمد المجحد (56)، إلا اأنه سرعان ما عاد إلى أدائه الباهت وسمح للشرطة بخطف هدف الفوز في الدقيقة 66 عن طريق مازن فياض الذي سدد كرة زاحفة على يمين الحارس.

وحاول الأهلي العودة إلى أجواء اللقاء مرة ثانية لكنه لم يستطع مجاراة لاعبي الشرطة بفضل تفوقهم الفني والبدني أيضاً.