فريق الشباب يمر بفترةٍ مميزة على المستوى المحلي بفوزِه في الدوري السعودي بأربع مبارياتٍ متتالية في الفترة التي تسبق المباراة ويحتل حاليًا المركز الثالث في الدوري.

ويسعى الفريق السعودي إلى تحقيق التأهل رغم صعوبة المهمة أمام منافسه الأوزبكي.