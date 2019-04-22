قاد المهاجم السوري الدولي عمر السومة فريقه الأهلي السعودي للفوز على ضيفه بیرسبولیس الإيراني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت الاثنين ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وأحرز عمر السومة هدفي فريقه في الدقيقتين 30 من ركلة جزاء و84، بينما سجل شجاع خليل زاده هدف بیرسبولیس الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع.

وأصبح رصيد الأهلي بذلك 6 نقاط في المركز الثاني على لائحة ترتيب فرق المجموعة الرابعة بفارق نقطة خلف السد المتصدر بينما تجمد رصيد بیرسبولیس عند 4 نقاط في المركز الأخير بفارق نقطة أيضاً خلف باختاكور الأوزبكي الثالث.