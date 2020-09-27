السهلاوي يطلق تصريحات نارية بعد الخسارة من النصر من قبل beIN SPORTS September 27, 2020 22:17 2:17 دقيقة خرج محمد السهلاوي بتصريحات نارية عقب خسارة فريقه التعاون السعودي أمام مواطنه النصر 1-0 وخروجه من ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم. مقابلات دوري أبطال آسيا محمد السهلاوي التعاون السعودي النصر السعودي -آخر الفيديوهات 2:17 دقيقة السهلاوي يطلق تصريحات نارية بعد الخسارة من النصر 2:27 دقيقة النصر يتجاوز التعاون ويصعد لربع النهائي 1:50 دقيقة زيدان يواصل صناعة التاريخ مع ريال مدريد 2:43 دقيقة فيصل الدخيل يلوم تشافي على خروج السد 2:37 دقيقة الهيدوس يدافع عن تشافي ويعتذر 1:03 دقيقة بشار رسن: نفذنا ما طلبه منا الكادر التدريبي 1:06 دقيقة فاردي يكشف سر الفوز الكبير على مانشستر سيتي 3:20 دقيقة ليون يتعادل مجدداً 1:00 دقيقة مورينيو ينتقد الاتحاد الإنكليزي بأسلوب جديد 4:31 دقيقة ليستر فاردي يهزم غوارديولا سيتي بالخمسة