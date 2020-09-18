فاز السد القطري على حساب العين الإماراتي 4-صفر اليوم الجمعة في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا على استاد جاسم بن حمد بنادي السد.

وسجل كل من الجزائري بغداد بونجاح (26 و70) وأكرم عفيف (56) ورودريغو تاباتا (86) رباعية أبناء المدرب الإسباني تشافي.



ويحتل السد صدارة المجموعة مؤقتاً برصيد 8 نقاط فيما يأتي النصر السعودي في مركز الوصافة مؤقتاً برصيد 7 نقاط وسباهان أصفهان الإيراني في المركز الثالث بـ3 نقاط والعين يتذيل الترتيب بنقطة واحدة.

وتقام لاحقاً مباراة النصر السعودي أمام سباهان أصفهان على استاد جاسم بن حمد بنادي السد.



مباراة السد والعين - التفاصيل والأحداث

نهاية المباراة بفوز كبير لفريق السد على العين 4-صفر.

دق 86: تاباتا يسجل الهدف الرابع للسد (4-صفر)، انتصار كبير لكتيبة المدرب الإسباني تشافي.

دق 70: تمريرة رائعة من الإسباني كازورلا وبغداد بونجاح يدون الهدف الثالث للفريق القطري (3-صفر)

دق 61: لابا كودجو يصوب والشيب يستعين بالعارضة لابعادها

دق 58: تصويبة مهاجم العين ويلسون كانت قريبة من شباك السد

دق 56: أكرم عفيف يسجل الهدف الثاني لفريق السد (2-صفر)

دق 53: العين اقترب من تعديل الكفة لولا تدخل الحارس سعد الشيب في الوقت المناسب

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم السد على العين 1-صفر

دق 38: التوغولي لابا كودجو يفشل في تعديل الكفة بعد أن حولت كرته للركنية

دق 36: بونجاح ينفرد ويصوب لكن الحارس خالد عيسى كان سداً منيعاً وأنقذ شباكه من هدف محقق

دق 34: تصويبة أكرم عفيف لم تكن بالدقة المطلوبة

دق 26: بونجاح يفتتح التسجيل للسد القطري 1-صفر

دق 25: نام تاي هي أهدر فرصة افتتاح التسجيل بطريقة غريبة بعد أن كان منفرداً بالحارس خالد عيسى.

دق 24: تمريرة رائعة من الكوري الجنوب نام تاي هي لبغداد بونجاح الذي حاول اسكانها في شباك العين لكن تصويبته علت المرمى.

دق 17: الجزائري بونجاح يهرب من المراقبة ويصوب لكن الحارس الإماراتي خالد عيسى كان في المكان المناسب.

دق 11: الحارس سعد الشيب ينقذ السد من هدف محقق بعد أن راوغ لاعب العين كايو المدافع خوخي بعلام وصوب لكن محاولته وجد حارساً متألقاً.

دق 8: الأنغولي ويلسون يخطف الكرة من دفاع السد ويصوب لكن كرته كانت قريبة من شباك الحارس سعد الشيب.

انطلاق مواجهة القمة بين السد والعين على استاد جاسم بن حمد بنادي السد

التشكيلة الأساسية للفريقين: