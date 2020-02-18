على ستاد جاسم بن حمد في نادي السد، افتتح أكرم عفيف أفضل لاعب في آسيا التسجيل 52، ثم أضاف الخبير حسن الهيدوس ثنائية 73، و78.

وفي المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة تخطى النصر السعودي مستضيفه العين الإماراتي 2-1 على ستاد هزاع بن زايد في العين.

سجل للفائز مختار علي 57 والمغربي عبد الرزاق حمد الله 81، فيما وقّع على هدف العين الوحيد عمر ياسين 18.

وتصدر السد ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف أمام النصر الذي يملك الرصيد ذاته، مقابل 3 نقاط لسباهان، في حين بقي رصيد العين خالياً من النقاط. في المركز الرابع.