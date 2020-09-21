وأحرز خالد الغنام في الدقيقة 22 هدف النصر الوحيد فيما أدرك بغداد بونجاح هدف التعادل للسد في الدقيقة 88 من زمن اللقاء.

بذلك واصل النصر صدارة المجموعة الرابعة بعد أن رفع رصيده إلى 11 نقطة فيما رفع السد رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني.

وتأهل السد رسمياً إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا عقب تعادل العين مع سباهان في الجولة ذاتها بددون أهداف، لكن الصدارة باتت شبه محسومة لصالح النصر.

وتبقى مباراة وحيدة للسد ستجمعه مع سباهان الإيراني الذي يملك حالياً أربع نقاط وقد فاز السد في ذهاب دور المجموعات على منافسه بثلاثية نظيفة.