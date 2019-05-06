وتقدم السد بهدفين في الشوط الأول عن طريق علي أسد في الدقيقة 9 وأكرم عفيف في الدقيقة 12 قبل أن يقلص عمر السومة الفارق بتسجيله هدف الأهلي الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 51.

وثأر السد لهزيمته بهدفين نظيفين في الجولة الأولى في جدة، ورفع رصيده الى 10 نقاط مقابل 8 لباختاكور الاوزبكستاني الذي تقدم بفارق نقطتين على الأهلي بعدما تغلب في وقت سابق اليوم بهدف وحيد على بيرسيبوليس الإيراني، وصيف بطل الموسم الماضي الذي توقف رصيده عند 4 نقاط وخرج خالي الوفاض.

وضغط السد بقوة مع الدقائق الأولى للمباراة، وسنحت له عدة فرص استثمر إحداها من تمريرة نموذجية أرسلها أكرم عفيف من اليسار ووضع علي أسد وجها لوجه مع الحارس محمد العويس فسدد من فوق الأخير مسجلاً الهدف الأول (9).

ولم يتراجع السد بعد التقدم المبكر، ونجح بعد ثلاث دقائق من خطف الهدف الثاني من كرة انفرد بها الإسباني تشافي هرنانديز وتصدى لها العويس فارتدت الى اكرم عفيف بجوار القائم الإيسر سددها بمهارة ومن زاوية ضيقة داخل الشباك.

وحصل الأهلي على أول فرصة من هجمة انتهت إلى عبد الفتاح العسيري في اليمين مررها عرضية في أيدي الحارس (17)، وأطلق السومة كرة قوية من خارج المنطقة سقطت من يد حارس السد سعد الدوسري لكنه سيطر عليها (23).

وهدأت وتيرة الأداء وانحصر اللعب في الوسط قبل أن تنشط في الدقائق الاخيرة التي شهدت فرصتين للسد: الأولى من كرة انفرد بها الجزائري بغداد بو نجاح وتصدى له الحارس (43)، ثم كرة عرضية وصلت على رأس أكرم عفيف تابعها باتجاه المرمى وحولها العويس بصعوبة إلى ركنية (44).

ومع بداية الشوط الثاني، ضغط الأهلي بقوة وحصل على بعض الفرص فنجح في تقليص الفارق بركلة جزاء انبرى لها السومة (51).



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السد - الأهلي .. أهداف المباراة

الدقيقة 51 - السوري الدولي عمر السومة يقلص الفارق بإحرازه الهدف الأول للأهلي من ركلة جزاء.

الدقيقة 12 - أكرم عفيف يحرز الهدف الثاني للسد ، محاولة هجومية للفريق القطري بدأت من بغداد بونجاح الذي سدد فأخرجها دفاع الأهلي فوصلت لتشافي فسدد هو الآخر إلا أنها ارتدت لأكرم عفيف فأودعها الأخير الشباك معلناً ثاني أهداف اللقاء.

الدقيقة التاسعة - أكرم عفيف يهدي تمريرة حاسمة رائعة لعلي أسد الذي أودعها الشباك بمهارة معلناً هدف التقدم للسد.

انطلاقة المباراة على وقع سيطرة كاملة للسد الباحث عن فوز يضمن صعوده إلى ثمن النهائي.