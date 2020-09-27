السد في مهمة بلوغ ربع النهائي من بوابة برسيبوليس من قبل beIN SPORTS September 27, 2020 12:17 2:13 دقيقة سيحاول السد القطري تجاوز عقبة برسيبوليس الإيراني في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا اليوم الأحد على استاد المدينة التعليمية في قطر. تقارير إخبارية السد دوري أبطال آسيا السد القطري برسيبوليس الإيراني -آخر الفيديوهات 3:26 دقيقة رولان غاروس وسط إجراءات صحية مشددة 0:36 دقيقة سفيتولينا تتوج بلقب دورة ستراسبورغ 2:45 دقيقة باريس سان جيرمان ضيفاً ثقيلاً على رينس 3:01 دقيقة قمة سعودية خالصة بين النصر والتعاون 2:13 دقيقة السد في مهمة بلوغ ربع النهائي من بوابة برسيبوليس 3:34 دقيقة مرسيليا يتعثر مجدداً ويهرب بنقطة 1:02 دقيقة راموس يشرح أسباب ما حدث مع ريال مدريد 4:47 دقيقة إنتر يقلب الطاولة على فيورنتينا في ظهوره الأول 5:54 دقيقة تقنية الفيديو تخرج ريال مدريد من عنق الزجاجة 0:42 دقيقة أتالانتا يهزم تورينو