السد القطري يأمل في حسم تأهله عندما يقابل النصر السعودي من قبل beIN SPORTS September 21, 2020 11:30 2:36 دقيقة يأمل السد القطري حسمَ تأهله لدور الـ16 بتحقيق الفوز على النصر السعودي المتأهل سلفاً، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا اليوم الإثنين. تقارير إخبارية السد دوري أبطال آسيا النصر السعودي -آخر الفيديوهات 2:25 دقيقة التعاون يواجه الشارقة 2:37 دقيقة مواجهة هامة للدحيل 2:50 دقيقة العين يأمل بانتصار معنوي 2:40 دقيقة مانشستر سيتي يبدأ موسمَه بلقاء صعب ضد وولفرهامبتون 2:36 دقيقة السد يأمل في حسم تأهله عندما يقابل النصر 4:21 دقيقة صور حصرية للأرجنتيني ميسي وعلاقته برونالد كومان 1:19 دقيقة مازن فياض: "الشرطة عانى من بعض الظروف الصعبة" 2:58 دقيقة سوسييداد يجبر ريال مدريد على اقتسام النقاط 0:49 دقيقة وليد عباس: "المباراة كانت صعبة على الطرفين" 4:44 دقيقة يوفنتوس يهزم سامبدوريا بالثلاثة ورونالدو يسجل