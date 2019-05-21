قلب الزوراء الطاولة على الوصل وانتصر عليه 5-1 يوم الثلاثاء في المرحلة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى لمسابقة دوري أبطال آسيا.

وخرج الزوراء من الباب العريض للمسابقة بعد الأداء المشرف الذي قدمه في المراحل الفائتة واحتلاله المركز الثالث برصيد ثمانية نقاط تاركاً المركز الأخير للوصل بثلاث نقاط.

وافتتح الوصل التسجيل مبكراً بفضل حسن محمد (5) قبل أن يرد الزوراء بثلاثة أهداف قبل نهاية الشوط الأول.

وجاء هدف التعادل من علاء عباس بكرة على الطائر (22) ثم أضاف أحمد فاضل أحد أجمل أهداف البطولة بتسديدة صاروخية من مسافة بعيدة (39) قبل أن يأتي الثالث بتسديدة من علاء عقب هجمة مرتدة مميزة (45+1).

وفي الشوط الثاني تابع الزوراء أفضليته بهدف على الطائر أيضاً حمل توقيع أحمد جلال (51) ليختتم مهند عبد الرحيم مهرجان الأهداف بتسديدة من خارج منطقة الجزاء (59).

وتأجلت المباراة الثانية في المجموعة والتي ستجمع النصر السعودي (9 نقاط) ومضيفه ذوب آهن الإيراني (11).

