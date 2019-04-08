وأحيا النصر السعودي آماله في العبور إلى الدور المقبل، عقب فوزه الكبير على الزوراء على استاد الملك فهد بالرياض.

وأراح النصر غالبية لاعبيه الأساسيين تحضيراً لمنافسات الدوري المحلي حيث يتصدر بفارق نقطة عن الهلال، أو مسابقة كأس الملك التي بلغ دورها نصف النهائي.

لكن الفريق السعودي ضغط من البداية وكانت له تسديدة قوية من عبدالله السالم علت العارضة (10)، قبل أن يفتتح الزوراء التسجيل عندما تخطى أحمد فاضل الدفاع وصوب على يسار الأسترالي براد جونز (12).

لكن عودة النصر بدأت من الدقيقة 24 بركلة جزاء نفذها السالم على يسار الحارس جلال حسن، أتبعها الشهري بعد خمس دقائق بهدف التقدم بركلة حرة مباشرة في المقص الأيسر للحارس حسن.

ورفع النصر من منسوب أدائه في الشوط الثاني، واستغل خروجاً خاطئاً للحارس العراقي ليضيف هدفه الثالث بواسطة عمر هوساوي الذي ارتقى للكرة من الركنية ولعبها في المرمى الخالي.

وبعد سلسلة من الفرص الضائعة، استغل جوليانو كرة عرضية من حمد المنصور ليختم بها رباعية فريقه في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع ذوب آهن الفائز على الوصل الإماراتي 3-1 رصيده إلى سبع نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن الزوراء، وبقي الوصل ثالثاً مع ثلاث نقاط، تساوياً مع النصر الرابع الذي حقق فوزه الأول بعد هزيمتين.



