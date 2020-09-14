الركراكي: الدحيل عازم على تقديم مردود مشرف من قبل beIN SPORTS September 14, 2020 20:24 1:03 دقيقة أكد وليد الركراكي مُدربُ الدحيل القطري أن فريقَه مُستَعِدٌ ومتحمسٌ للدخول بقوة في غمار المسابقة الآسيوية مُشيرا إلى أن الكل عازمٌ على تقديم مردود مشرف. مقابلات دوري أبطال آسيا الدحيل القطري -آخر الفيديوهات 3:32 دقيقة تشيلسي يستهل مشواره بفوز صريح على برايتون 0:56 دقيقة هتان باهبري: طبقنا تعليمات المدرب 0:38 دقيقة محمد كنو يؤكد على أهمية فوز الهلال على باختاكور 0:43 دقيقة ماريا ثيغ تحرز لقب بطولة إسطنبول للتنس 0:33 دقيقة كراينوفيتش إلى ثاني أدوار بطولة روما 0:47 دقيقة أوساكا ترتقي إلى المركز الثالث في تصنيف المحترفات 0:44 دقيقة تييم يعزز موقعه في المركز الثالث 1:28 دقيقة فيتوريا مدرب النصر يُشيد بفريق سباهان 1:05 دقيقة مدرب التعاون يؤكد على صعوبة المواجهات القادمة 1:03 دقيقة الركراكي: الدحيل عازم على تقديم مردود مشرف