وطمأن الدوسري جماهير الهلال حامل لقب دوري أبطال آسيا، مؤكداً أن فريقه "بطل" ويمكنه تخطي كل الصعوبات.

وكان الهلال قد تعادل بدون أهداف مع باختاكور في إطار الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية ضمن بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.