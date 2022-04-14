ويطمح الأرجنتيني إرنان كريسبو مدرب الدحيل لمواصلة صحوة فريقه عندما يلاقي باختاكور الأوزبكي على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بعد فوزه الأول في المجموعة أمام سباهان أصفهان بهدف وحيد معتمدا على المحترفين في الفريق لإحداث الفارق وخطف الفوز.

في المقابل يسعى باختاكور لتحقيق الفوز والبقاء في دائرة المنافسة في المجموعة الرابعة.

مباراة الدحيل وباختاكور - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة الدحيل وباختاكور مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS AFC.

وستبث مباراة الدحيل وباختاكور اليوم الخميس على الساعة 20:15 بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة الدحيل وباختاكور أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.