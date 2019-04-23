وسجل للدحيل في المباراة التي جرت على أرضية ملعب هزاع بن زايد، المعز علي 3، والمغربي يوسف العربي 66.

وعزز الهلال السعودي صدارته لهذه المجموعة بـ9 نقاط، بعدما غلب استقلال طهران الإيراني بهدف وحيد سجله الإيطالي سیباستیان جيوفينكو في الدقيقة 51 في ستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي.

وحافظ الهلال على تقدمه رغم طرد لاعبه نواف العابد في الدقيقة 52 بعد نيله الإنذار الثاني.

ويأتي الدحيل في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، مقابل 4 نقاط لاستقلال طهران في المركز الثالث، وأخيراً العين بنقطتين.

وفيما يلي المزيد من مباراة العين والدحيل:

- نهاية المباراة بفوز الدحيل 2-0.

- هدف، د 66 يوسف العربي ينهي هجمة رائعة مررها المعز وتركها بتميز وثقة الياباني ناكايما ثم أودعها بهدوء المغربي المتألق يوسف.

- نهاية الشوط الأول بتفوق الدحيل 1-0

- د 34 جمال معروف يحاول التعديل للعين بفرصة هي الأخطر للفريق الإماراتي لكن الكرة مرت بعيدة نوعاً ما عن القائم.

- قبل نهاية الشوط الأول بربع ساعة إدميلسون يحاول صناعة هدف ليوسف العربي لكن كرته لم تكن بالدقة الكافية.

- العين يحاول العودة في النتيجة لكن النجاح لا يزال بعيداً عنه.

- هدف د 3 المعز علي أفضل لاعب وهداف كأس آسيا 2019، يفتتح التسجيل للدحيل برأسية ممتازة رفعها له البرازيلي إيدميلسون.

- إطلاق صافرة بداية المباراة