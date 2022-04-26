ورفع الدحيل المتأهل سلفاً إلى الدور ثمن النهائي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الأول في حين تجمد رصيد سباهان عند 7 نقاط في المركز الثالث.

ورغم الغيابات الوزانة في صفوف فريق المدرب الأرجنتيني هرنان كريسبو خصوصاً في الخط الخلفي، إلاّ أنه بدأ المباراة مهاجماً ليتقدم عبر الكيني مايكل أولونغا الذي استثمر بنجاح تمريرة الكوري الجنوب نام تاي هي (10).

وأدرك سيبهان التعادل عبر محمد نجاد الذي حوّل كرة ركنية برأسه أبعدها الحارس لكنها تجاوزت خط المرمى (20)، بيد أن أولونغا أعاد الأسبقية للدحيل بعدما استقبل تمريرة عاصم مادبو خلف الدفاع وسددها قوية في الشباك (35).

وعزز البلجيكي إدميسلون جونيور تقدم الدحيل مسجلاً الهدف الثالث بطريقة جميلة بعدما راوغ واطلق كرة قوية نحو الزاوية البعيدة (41).

وفي الشوط الثاني سجل التونسي فرجاني ساسي الهدف الرابع بعدما وصلته كرة إدميلسون داخل المنطقة وسدد في المرمى (50).

وقلص سيروش رفيعي الفارق مسجلاً الهدف الثاني لفريقه من ركلة حرة (82)، قبل أن ينهي إدميلسون الخماسية مسجلاً الهدف الشخصي الثاني والثامن له بدور المجموعات (90).



