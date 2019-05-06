وسجل هدف أصحاب الأرض روزبه جشمي 53، وعادل للدحيل البرازيلي ايدميلسون جونيور 55.

بهذه النتيجة أمّن الدحيل المركز الثاني بوصوله إلى النقطة 8 خلف الهلال الذي تأهل متصدراً بـ 12 نقطة بعد فوزه على ضيفه العين الإماراتي بثنائية نظيفة سجلها هتان باهبري 1 ومحمد الشلهوب 90.

وفقد استقلال طهران الذي حل ثالثاً بخمس نقاط أي أمل له في التأهل لأن الكفة تميل لمصلحة الدحيل في المواجهات المباشرة حتى لو خسر الأخير مباراته الختامية ضد الهلال.

أحداث المباراة

وشهد الشوط الأول تواضعاً في المستوى من الجانبين وثلاث فرص فقط، اثنتان منها لصاحب الأرض من ركلة حرة أصاب فيها الجنوب افريقي أباندا باتوسي القائم الأيمن من نحو 30 متراً، ومن تسديدة لمرتضى تبريزي جانبت القائم الأيسر لمرمى كلود أمين (24).

وأهدر المغربي يوسف العربي الفرصة الثمينة الوحيدة لافتتاح التسجيل لحساب الدحيل بعد أن وضعه إدميلسون في انفراد تام بتمريرة من الجهة اليمنى، لكنه تابعها خفيفة من فوق الحارس سيد حسيني الذي ردها بيده اليمنى وهو يهوي على الأرض ثم أبعدها الدفاع وأزال خطرها (21).

واستمر النسج على نفس المنوال في الشوط الثاني، وجاء الهدفان من خطأين دفاعيين فتقدم الاستقلال بواسطة جشمي الذي تابع في المرمى من نحو مترين فقط كرة رفعت من الجهة اليمنى وأحدثت دربكة وارتباكاً أمام مرمى أمين (53).

ولم تدم فرحة المدرب الجديد للاستقلال اللاعب الدولي السابق فرهاد مجيدي خليفة الألماني فينفريد شايفر الذي أقاله النادي مؤخراً نزولاً عند رغبة مشجعيه بسبب تواضع نتائج الفريق قارياً ثم محلياً، سوى دقيقتين حيث تمكن الدحيل من معادلة النتيجة إثر كرة مرتدة من الحارس سيد حسيني وتمركز خاطىء من المدافعين استغله إدميلسون وأطلقها في أسفل الزاوية اليسرى بعيداً عن متناول الجميع.

