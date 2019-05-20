نجح الدحيل القطري بتشكيلته الشابة في اقتناص التعادل من ضيفه الهلال السعودي 2-2 في المرحلة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة الثلاثة ضمن دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ولعب الدحيل (المتأهل كوصيف مسبقاً حاله كحال الهلال المتصدر) بتشكيلة احتوت على العديد من الوجوه الشابة مع ترك المعز علي والمغربي المهدي بن عطية وعاصم ماديبو على دكة البدلاء قبل أن يشرك البرتغالي روي فاريا بنعطية في آخر 22 دقيقة.

وتقدم المغربي يوسف العربي بالنتيجة (15) لصالح الدحيل لكن النجم الفرنسي غوميز قلب الطاولة على المضيف بثنائية (29 و55).

وعاد الدحيل لإدراك التعادل والخروج بنقطة مع اللحظات الأخيرة 90+2 بفضل هدف رائع من البديل الواعد (21 عاماً) خالد منير.

وصار رصيد الدحيل تسع نقاط في المركز الثاني خلف الهلال 13 نقطة بينما احتل استقلال الإيراني المركز الثالث (8 نقاط) بعد فوزه 2-1 على مضيفه العين الإماراتي الأخير (نقطتان).

وفي المباراة الثانية افتتح السويدي بيرغ التسجيل لصالح العين (13) قبل أن يعود الضيف بفضل دانشغار وتبريزي (22 و45+1)، علماً أن الجنوب أفريقي باتوسي أهدر ركلة جزاء لصالح استقلال (48).