ويدين الدحيل بفوزه إلى مهاجمه ايدملسون جونيور الذي سجل "هاتريك" (66 و71 و84) فيما جاء هدفي الفريق الأوزبكي بواسطة كل من أوليفر ساركيس (44) وساردور سابيرخوجاييف (69).

ويملك فريق الدحيل 6 نقاط من فوزين وهزيمة فيما يملك باختاكور 3 نقاط.

