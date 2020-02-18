وخسر الدحيل القطري مباراته المهمة أمام مضيفه التعاون السعودي 2-0 اليوم الثلاثاء في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ووقّع محمد السهلاوي وعبد المجيد السواط على ثنائية التعاون (34 و55) ليواصل الفريق السعودي مستواه الجيد ويقتنص فوزه الثاني توالياً الذي منحه صدارة المجموعة بست نقاط تاركاً الدحيل في المركز الثاني بثلاث نقاط.

وفي المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة فشل الشارقة الإماراتي في تعويض خسارته في المرحلة الأولى أمام التعاون، وكذلك الحال بالنسبة لبيرسبوليس الإيراني الذي خسر من الدحيل 2-0.

وانتهت مباراة الجريحين الشارقة وضيفه بيرسبوليس بالتعادل 2-2 ليرتفع رصيد كل منهما إلى نقطة وحيدة.

وتقدّم بيرسبوليس في مناسبتين بفضل علي بور (9 و27) وعدل للشارقة أولاً محمد خلفان (25) وفي المرة الثانية من خلال ميندش (45).